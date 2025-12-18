L' auditorium di piazzale della Resistenza sarà intitolato a Richard Rogers
L'auditorium di piazzale della Resistenza prenderà il nome di Richard Rogers, rinomato architetto italo-britannico. La cerimonia celebra la sua straordinaria carriera e il contributo alla riqualificazione urbana, con la sua firma che ha trasformato il volto di questa area. Un omaggio che unisce innovazione e memoria, rendendo omaggio a un artista capace di modellare spazi che uniscono funzionalità e design.
il celebre architetto italo-britannico che ha progettato l'edificio e l'intero nuovo piazzale della Resistenza. L'annuncio, in occasione dell'anniversario della scomparsa del pioniere dell'architettura hi-tech, avvenuta.
