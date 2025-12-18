Latina 2032 ritorno al passato | Zaccheo tra grandi sogni e progetti naufragati

Nel cuore di Latina, il 2032 si avvicina e con esso il ritorno alle radici e alle ambizioni di un tempo. Vincenzo Zaccheo, nuovo presidente della Fondazione Latina 2032, si trova a guidare la città tra grandi sogni e progetti sfumati, preparando il terreno per un futuro che si intreccia con il passato, nel tentativo di riscoprire e valorizzare l’identità di questa terra in vista del suo storico centenario.

"Fondazione 2032, la città deve diventare laboratorio di modernità" - Una visione lunga e una coesione autentica attorno alla Fondazione Latina 2032, per concentrarsi su un progetto condiviso che metta Latina al centro dell’agenda politica. latinaoggi.eu

