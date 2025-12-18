L’arte della commedia | in scena lo spettacolo teatrale di Eduardo De Filippo al pala Dean Martin
Domenica 21 dicembre alle ore 21, il Pala Dean Martin ospiterà “L’arte della commedia”, un emozionante spettacolo teatrale di Eduardo De Filippo diretto da Giancamillo Marrone. Un’occasione unica per immergersi nell’universo del grande maestro, rivivere le sue emozioni e scoprire il valore senza tempo della commedia nel cuore della nostra città.
Domenica 21 dicembre, alle ore 21, andrà in scena lo spettacolo teatrale “L’arte della commedia” di Eduardo De Filippo, per la regia di Giancamillo Marrone. Lo show è a cura dell’associazione Il Canovaccio piccolo teatro dello scalo, laboratorio di produzione stabile.“L‘arte della commedia”, che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: “Celestino V” di Bruno Spadaccini: spettacolo teatrale al Pala Dean Martin
Leggi anche: Al Piccolo Teatro dello Scalo va in scena L’Arte della Commedia di Eduardo De Filippo
Plautus festival. La ’Commedia incompiuta’ in scena - Arlecchino, Colombina, Pantalone, e altre maschere della commedia dell’Arte saranno di scena domani alle 21. ilrestodelcarlino.it
C’è un sogno che unisce chi crede in un’umanità capace di emozione, di bellezza e di luce. È lo stesso sogno che vivrà ogni sera sul palcoscenico de La Divina Commedia Opera Musical. Perché l’arte non parla: arriva. E quando arriva, ci riconnette a ciò che - facebook.com facebook
Commedia dell'arte! x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.