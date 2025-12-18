L’arte della commedia | in scena lo spettacolo teatrale di Eduardo De Filippo al pala Dean Martin

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 dicembre alle ore 21, il Pala Dean Martin ospiterà “L’arte della commedia”, un emozionante spettacolo teatrale di Eduardo De Filippo diretto da Giancamillo Marrone. Un’occasione unica per immergersi nell’universo del grande maestro, rivivere le sue emozioni e scoprire il valore senza tempo della commedia nel cuore della nostra città.

l8217arte della commedia in scena lo spettacolo teatrale di eduardo de filippo al pala dean martin

© Ilpescara.it - L’arte della commedia: in scena lo spettacolo teatrale di Eduardo De Filippo al pala Dean Martin

Domenica 21 dicembre, alle ore 21, andrà in scena lo spettacolo teatrale “L’arte della commedia” di Eduardo De Filippo, per la regia di Giancamillo Marrone. Lo show è a cura dell’associazione Il Canovaccio piccolo teatro dello scalo, laboratorio di produzione stabile.“L‘arte della commedia”, che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: “Celestino V” di Bruno Spadaccini: spettacolo teatrale al Pala Dean Martin

Leggi anche: Al Piccolo Teatro dello Scalo va in scena L’Arte della Commedia di Eduardo De Filippo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Plautus festival. La ’Commedia incompiuta’ in scena - Arlecchino, Colombina, Pantalone, e altre maschere della commedia dell’Arte saranno di scena domani alle 21. ilrestodelcarlino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.