L’arma pacifista delle fonti rinnovabili
Le fonti rinnovabili emergono come un'arma pacifista, un mezzo per promuovere pace e sostenibilità. Tuttavia, molti governi europei, tra cui l'Italia, mostrano una contraddizione evidente, puntando su politiche che talvolta rallentano questa transizione. È un paradosso che evidenzia le sfide e le opportunità di un cammino verso un futuro più verde e pacifico.
Stiamo assistendo a una strana, miope, contraddizione in molti governi europei, primo fra tutti quello italiano. Da una parte ci prepariamo ad un aumento senza precedenti della spesa per la
