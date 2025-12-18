L’arma pacifista delle fonti rinnovabili

Le fonti rinnovabili emergono come un'arma pacifista, un mezzo per promuovere pace e sostenibilità. Tuttavia, molti governi europei, tra cui l'Italia, mostrano una contraddizione evidente, puntando su politiche che talvolta rallentano questa transizione. È un paradosso che evidenzia le sfide e le opportunità di un cammino verso un futuro più verde e pacifico.

