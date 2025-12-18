L’Arezzo si trova all’ultimo bivio, con Chance De Col e Tavernelli pronti a sfidare la trasferta di Sassari. Bucchi prepara con attenzione la squadra per affrontare un finale di anno ricco di incognite, in un momento cruciale della stagione. La sfida in Sardegna rappresenta un crocevia importante, tra speranze e sfide da superare, mentre il team cerca la svolta decisiva.

© Lanazione.it - L’Arezzo all’ultimo bivio. Chance De Col e Tavernelli

Bucchi prepara la sua squadra alla trasferta di Sassari, che chiuderà il 2025, con più di un interrogativo. Contro il Pineto non erano stati convocati Chierico e Meli, da valutare dunque nella speranza di recuperare a pieno regime almeno il figlio d’arte, cardine del 4-3-3 amaranto. Qualche apprensione anche per Tavernelli, uscito malconcio lunedì ma che dovrebbe essersi fermato in tempo per evitare guai peggiori. Il reparto che desta più apprensione, però, è la difesa: negli ultimi due turni, Venturi ha subìto ben cinque gol: troppi, seppur episodici. Tito a Livorno non ha dato risposte confortanti e peggio ha fatto Righetti che, tornato titolare al Comunale, ha inciso in negativo nei primi due gol del Pineto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: LIVE | 7ª giornata, Arezzo-Carpi 2-1. Renzi pareggia il vantaggio di Sall, Tavernelli raddoppia con un gol da cineteca

Leggi anche: LIVE | 9ª giornata, Arezzo-Gubbio 1-0. Primo gol di Cianci in amaranto, annullata una rete a Tavernelli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

ULTIMA IN CASA PRIMA DI NATALE! Il Lorentini si prepara ad accogliere l'ultimo appuntamento casalingo del 2025! FORTIS AREZZO vs RASSINA Domenica 21 Dicembre 2025 Ore 14:30 Prima della pausa natalizia, i nostri ragazzi scendono i - facebook.com facebook