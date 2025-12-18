L’appello | ora il Comune acceleri Serve una città a misura di persona

L’appello è chiaro: il Comune deve accelerare per creare una città più accessibile e sostenibile. È fondamentale sviluppare una rete ciclabile che favorisca la mobilità dolce e riduca l’impatto ambientale. Solo con azioni concrete e rapide si potrà trasformare Milano in una metropoli a misura di persona, promuovendo salute, sicurezza e qualità della vita per tutti i cittadini.

"Ci auguriamo che questa sentenza porti a un'accelerazione dei progetti per costruire una rete d'infrastrutture ciclabili diffuse e continue a Milano. Il processo che ha coinvolto l'assessore e i tecnici ha purtroppo rallentato lo sviluppo di infrastrutture ciclabili di cui la città ha estremamente bisogno, proprio per evitare altri scontri mortali". Giovanni Mandelli, architetto, è attivista di "Città delle persone", un gruppo di associazioni e cittadini che ha come obiettivo quello di rendere Milano una città a misura di persona, a partire da una mobilità più sostenibile, efficiente e sicura.

