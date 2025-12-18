L’appello di Zelensky ai leader europei | Decidete o avrete detto solo parole vuote | Ue lavora a ipotesi prestito-ponte a Kiev

Il presidente Zelensky lancia un appello ai leader europei, esortandoli a fare scelte concrete piuttosto che restare in parole vuote. Mentre l’UE valuta un prestito-ponte per Kiev, la situazione si fa sempre più tesa con tre soldati russi che sconfinano in Estonia. La posta in gioco è alta, tra questioni morali, legali e geopolitiche che richiedono decisioni rapide e decisive.

L’appello di Zelensky all’Europa: decidete o avrete detto parole vuote - Il presidente ucraino: «Quella degli asset è una scelta morale e legale». msn.com

Zelensky al vertice europeo: "I fondi ci servono entro primavera" - Davanti ad un'Europa spaccata il leader di Kiev dice: "Capisco le vostre preoccupazioni ma corriamo rischi più grandi" ... msn.com

Prime pagine dedicate al percorso di pace in Ucraina dopo gli incontri di Zelensky con Meloni e Papa Leone XIV. A Bologna nuovo appello per il test di Medicina, lo sciopero generale della CGIL e la presentazione del comitato per il “no” alla riforma della gius - facebook.com facebook

