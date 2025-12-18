L’appello di Zelensky ai leader europei | Decidete o avrete detto solo parole vuote | Donald Tusk | Soldi oggi o sangue domani

In un contesto di crescente tensione, Zelensky lancia un appello ai leader europei, chiedendo decisioni concrete invece di parole vuote. Tusk avverte: senza supporto finanziario, il prezzo sarà il sangue. La questione degli asset si configura come una sfida morale e legale, mentre nel frattempo, tre soldati russi si spingono oltre i confini dell’Estonia, aumentando il clima di instabilità nella regione.

L’appello di Zelensky all’Europa: decidete o avrete detto parole vuote - Il presidente ucraino: «Quella degli asset è una scelta morale e legale». msn.com

Zelensky: l'Ucraina non crede che l'Ue "debba sostituire gli Stati Uniti" nelle garanzie di sicurezza - Rispondendo a una domanda di Euronews, il leader ucraino ha affermato che l'impegno dell'Europa ad assistere l'Ucraina in caso di un futuro attacco russo non può sostituire le garanzie di sicurezza de ... msn.com

Prime pagine dedicate al percorso di pace in Ucraina dopo gli incontri di Zelensky con Meloni e Papa Leone XIV. A Bologna nuovo appello per il test di Medicina, lo sciopero generale della CGIL e la presentazione del comitato per il “no” alla riforma della gius - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.