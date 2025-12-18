L’app YouPol arriva in stazione

Da oggi, l’app YouPol si amplia ancora di più: disponibile anche in stazione, consente agli utenti di segnalare in tempo reale reati e situazioni di pericolo a bordo dei treni e nelle aree ferroviarie. Uno strumento innovativo per aumentare la sicurezza e favorire un intervento rapido, rafforzando il ruolo della tecnologia nella prevenzione e nella tutela di tutti i viaggiatori.

Nata anni fa per segnalare episodi bullismo e spaccio, l'app YouPol in questi anni è cresciuta. E dal primo dicembre è approdata anche in ' stazione ', grazie alle nuova funzionalità che permette a chi la utilizza di inviare segnalazioni relative a reati o pericoli in atto nelle stazioni e a bordo dei treni. Richieste di intervento che arrivano direttamente alla centrale operativa della Polfer, che può così inviare in maniera tempestiva pattuglie dove richiesto. "E grazie alla geolocalizzazione – spiega il commisario capo Claudio Maldina (foto), responsabile del settore operativo di Bologna centrale – siamo anche in grado di individuare immediatamente e con precisione dove inviare il personale".

