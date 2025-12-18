L' anziana morta sulla statale 114 inchiesta in corso

È emergenza sulla statale 114, dove si è verificato un tragico incidente che ha coinvolto Marina Calatozzo, 82 anni di Galati. La procura ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla vicenda e accertare eventuali responsabilità. La comunità si stringe intorno alla famiglia della vittima, mentre le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche di questa tragedia.

Anziana centrata da un’auto: morta sul colpo - Incidente mortale nella tarda mattinata sulla Statale 114, nei pressi di Mili Marina. messinaoggi.it

Mascali, grave incidente sulla statale 114 tre feriti

