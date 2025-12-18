L' anziana morta sulla statale 114 inchiesta in corso
È emergenza sulla statale 114, dove si è verificato un tragico incidente che ha coinvolto Marina Calatozzo, 82 anni di Galati. La procura ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla vicenda e accertare eventuali responsabilità. La comunità si stringe intorno alla famiglia della vittima, mentre le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche di questa tragedia.
E' stata aperta un'inchiesta dalla procura per la morte di Marina Calatozzo, l'82enne di Galati deceduta ieri mattina vittima di incidente stradale. La donna mentre attraversava la strada è stata centrata da un'auto guidata da un novantenne. Sarà l'inchiesta adesso ad accertare eventuali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Funghi: la mamma morta, la figlia intossicata e ricoverata d’urgenza al “Perrino” di Brindisi Ostuni, ieri il decesso dell'anziana
Leggi anche: La disinfestazione, poi il malore. “Moglie morta a causa dei pesticidi”, aperta un’inchiesta
Anziana centrata da un’auto: morta sul colpo; Novantenne travolta e uccisa da un’auto a Messina; Travolta da un’auto mentre attraversa. Morta un’anziana a Mili Marina.
Travolta da un’auto mentre attraversa. Morta un’anziana a Mili Marina - Marina Calatozzo, 82 anni, è stata investita da un’utilitaria guidata da un 90enne di Scalett L’incidente si è verificato sulla Ss 114 nel tratto che corre sotto il ponte dell’autostrada ... messina.gazzettadelsud.it
Anziana centrata da un’auto: morta sul colpo - Incidente mortale nella tarda mattinata sulla Statale 114, nei pressi di Mili Marina. messinaoggi.it
Mascali, grave incidente sulla statale 114 tre feriti
++ ANZIANA TROVATA MORTA A FIUME VENETO, MARITO RINVIATO A GIUDIZIO PER OMICIDIO ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/anziana-trovata-morta-fiume-veneto-marito-r - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.