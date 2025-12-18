L' annuncio della Circumvesuviana | corse anche a Natale e Capodanno

La Circumvesuviana annuncia con entusiasmo servizi garantiti durante Natale e Capodanno sulla linea Napoli-Sorrento. L’Ente Autonomo Volturno conferma che i treni saranno operativi tutto il giorno, a partire dalle 7:30, offrendo continuità e comodità ai viaggiatori durante le festività. Un’opportunità per esplorare le meraviglie della zona anche durante le festività natalizie e di Capodanno.

La lettera a Babbo Natale dei pendolari della Circumvesuviana: “Dacci i treni promessi” - I pendolari della Circumvesuviana hanno scritto una singolare lettera a Babbo Natale, chiedendo più treni e più corse. fanpage.it

Circumvesuviana, ripristinata la regolarità delle corse - L'assessore ai Trasporti e alle Attività produttive della Regione Campania Sergio Vetrella comunica che è disponibile sul sito della Regione Campania (www. regione.campania.it

