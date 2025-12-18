L' Anffas organizza il mercatino solidale natalizio nel palazzo della Provincia di Chieti

Il mercatino solidale natalizio di Anffas si svolge nel suggestivo atrio della Provincia di Chieti, offrendo oggetti artigianali realizzati con passione e dedizione. Sabato 20 e domenica 21 dicembre, l'evento rappresenta un'occasione speciale per sostenere progetti di inclusione e solidarietà, unendo comunità e talento in un’atmosfera di festa e generosità. Un’opportunità da non perdere per contribuire a cause importanti e trovare regali unici e significativi.

Progetto del Sabato Solidale. Anffas in prima linea per gli altri - L’Anffas è la prima associazione coinvolta nel Sabato Solidale, un progetto che unisce ristorazione e solidarietà e che ogni mese, a partire dal primo febbraio, vedrà il ristorante SandwichTime, in ... ilrestodelcarlino.it

L’altro giorno Nadia, Irene e Matteo di Anffas Trento, insieme ai nostri operatori, hanno partecipato al pranzo organizzato da Caritas. Un momento speciale di condivisione, amicizia e auguri in vista del Natale. Grazie di cuore a Caritas per l’impegno e l’amor - facebook.com facebook

Il mercatino di Natale Anffas per aiutare adulti in difficoltà L' Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo come ogni anno organizza una vendita di saponi, tappeti, piante e zaini #IoSeguoTgr x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.