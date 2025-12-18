L’Anello di Monaco | il lievitato natalizio mantovano dalla storia mitteleuropea
L’Anello di Monaco, dolce natalizio tipico di Mantova, racchiude secoli di storia e tradizione mitteleuropea. In un’atmosfera avvolgente di dicembre, tra nebbia e luci soffuse, questa specialità si presenta come un simbolo di festa e convivialità, offrendo un assaggio autentico delle radici culturali della città. Un dolce che unisce sapori e memorie, portando avanti un’antica tradizione fatta di burro, nocciole e passione.
Nelle fredde mattine di dicembre, quando la nebbia avvolge le sponde del Mincio, le vetrine delle pasticcerie mantovane si illuminano di una tradizione che profuma di burro fuso e nocciole tostate. L’ Anello di Monaco è un dolce dalla complessa preparazione prodotto artigianalmente esclusivamente dai forni e dalle pasticcerie della città di Mantova e provincia. Non è un comune panettone né tantomeno un pandoro: è un lievitato dalla personalità decisa, un ponte dolciario tra l’Italia e la Mitteleuropa che racconta secoli di scambi culturali e gastronomici. La sua forma è inconfondibile. Una ciambella alta tra i 20 e i 30 centimetri, con quel buco centrale che sembra sfidare le leggi della pasticceria tradizionale, e la sommità leggermente sbocciata, quasi a voler emergere dallo stampo con orgoglio. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Tra i profumi che annunciano il Natale a Mantova c’è anche quello dell’Anello di Monaco . Dolce lievitato a forma di ciambella, con un cuore ricco di nocciole e mandorle, l’Anello di Monaco è un’antica specialità arrivata in città grazie ai pasticcieri svizzeri ne - facebook.com facebook
