L’anello di fidanzamento da 2 milioni di dollari? Era il minimo che potesse fare… | la stoccata di Georgina Rodriguez a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha scelto un anello da 30 carati e 2 milioni di dollari per chiedere la mano di Georgina Rodriguez, un gesto che lascia senza parole. La loro storia, fatta di successo e passione, si arricchisce ora di un simbolo prezioso e significativo, testimoniando l’importanza di un amore che si distingue per stile e raffinatezza.

Un diamante da 30 carati dal valore di 2 milioni di dollari: così Cristiano Ronaldo ha chiesto la mano di Georgina Rodriguez. La modella, intervistata da Elle Spagna, ha dichiarato, scherzosamente, che quel gioiello “era il minimo che potesse fare” il futuro marito. La modella argentina e il campione portoghese convoleranno a nozze dopo 9 anni di relazione. La Rodriguez non ha nascosto di essere rimasta scioccata alla vista del diamante: “ È meraviglioso. La verità è che quando mi ha chiesto di sposarlo, era l’ultima cosa che mi passava per la testa”. E ancora: “Ci ho messo molto tempo a elaborare l’enorme pietra che mi ha dato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

