Lancio di petardi in curva sud durante Nocerina-Monastir | la Polizia identifica e arresta un giovane

Durante la sfida tra Nocerina e Monastir, un giovane ha acceso e lanciato un petardo in Curva Sud, mettendo a rischio la sicurezza di tutti. Immediatamente intervenuti, gli agenti del Commissariato di Nocera Inferiore hanno identificato e arrestato il responsabile, dimostrando ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la legalità e la tranquillità negli eventi sportivi.

