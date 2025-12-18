L' amore è cieco - Italia Alessandro Bianchin | Ho sposato Hyoni perché è una tosta Non le avevo detto che facevo il modello | prima dello show io stesso guardavo troppo all' aspetto fisico delle donne

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Bianchin, imprenditore, modello e personal trainer di Varese, ha conquistato il pubblico di Netflix con il suo carattere autentico e la sua storia. Con sincerità, racconta come l’amore per Hyoni sia nato dall’ammirazione per la sua determinazione, superando le apparenze e i pregiudizi. La sua esperienza dimostra che, a volte, il cuore vede oltre ciò che gli occhi vogliono mostrare.

l amore 232 cieco italia alessandro bianchin ho sposato hyoni perch233 232 una tosta non le avevo detto che facevo il modello prima dello show io stesso guardavo troppo all aspetto fisico delle donne

© Vanityfair.it - L'amore è cieco - Italia, Alessandro Bianchin: «Ho sposato Hyoni perché è una tosta. Non le avevo detto che facevo il modello: prima dello show, io stesso guardavo troppo all'aspetto fisico delle donne»

L'imprenditore, modello e personal trainer di Varese è il più amato dei partecipanti all'esperimento di Netflix. E non solo perché ha detto sì. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi anche: L’amore è cieco Italia con Benedetta Parodi e Fabio Caressa: ecco quando esce su Netflix

Leggi anche: “Il mio appuntamento al buio? È andato bene, siamo stati insieme tanti anni”: così Fabio Caressa. Benedetta Parodi: “Io l’avrei fatto ma senza fini matrimoniali”. Ecco “L’amore è cieco Italia” dall’America a Netflix

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L’amore è cieco Italia | no inattesi duri colpi da incassare e favole senza fine Cosa è successo ai matrimoni.

amore 232 cieco italiaL'amore &#232; cieco - Italia, Alessandro Bianchin: «Ho sposato Hyoni perché è una tosta. Non le avevo detto che facevo il modello: prima dello show, io stesso guardavo troppo ... - L'imprenditore, modello e personal trainer di Varese è il più amato dei partecipanti all'esperimento di Netflix. vanityfair.it

amore 232 cieco italiaL’amore &#232; cieco Italia: no inattesi, duri colpi da incassare e favole senza fine. Cosa è successo ai matrimoni - Nel dating show di Netfilix la decisione a sorpresa della milanese Gergana, il sì covinto di Nicola, l’idillio di Alessandro e Hyoni, il finale amaro tra Davide e Ludovica e il percorso turbolento di ... ilgiorno.it

amore 232 cieco italia“L’amore &#232; cieco”, l’ultima puntata tra colpi di scena e conferme: il verdetto dei matrimoni - Il dating show è uno dei contenuti “cult” della piattaforma e vanta numerose edizioni (da quella più longeva mad ... ilgiorno.it

Lamore è cieco Italia Trailer ufficiale Netflix Italia

Video Lamore è cieco Italia Trailer ufficiale Netflix Italia

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.