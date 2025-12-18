L' amore è cieco - Italia Alessandro Bianchin | Ho sposato Hyoni perché è una tosta Non le avevo detto che facevo il modello | prima dello show io stesso guardavo troppo all' aspetto fisico delle donne

Alessandro Bianchin, imprenditore, modello e personal trainer di Varese, ha conquistato il pubblico di Netflix con il suo carattere autentico e la sua storia. Con sincerità, racconta come l’amore per Hyoni sia nato dall’ammirazione per la sua determinazione, superando le apparenze e i pregiudizi. La sua esperienza dimostra che, a volte, il cuore vede oltre ciò che gli occhi vogliono mostrare.

