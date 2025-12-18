L' amicizia tra il consigliere De Gregorio e l' esponente del clan Licciardi nell' indagine Porta napoletana

© Latinatoday.it - L'amicizia tra il consigliere De Gregorio e l'esponente del clan Licciardi nell'indagine "Porta napoletana" Con 266 voti Gavino De Gregorio, alias “Ghigo”, 57 anni, assicuratore di Terracina, era stato eletto consigliere comunale nella lista del sindaco Francesco Giannetti. Secondo quanto ricostruito nell'indagine “Porta napoletana”, condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Latina e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: “Questa è camorra vera”, così il consigliere Gavino De Gregorio si è alleato con il clan Licciardi Leggi anche: Elezioni a Terracina: 5 arresti tra cui un esponente del clan Licciardi di Napoli Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Terracina, il consigliere comunale Gavino De Gregorio tra estorsioni e voti dalla camorra; CAMORRA E VOTI A TERRACINA, DE GREGORIO DENUNCIATO DA UNA DONNA: LA FACCIO SPARARE. GIP: SI OCCUPA DEGLI INTERESSI DI MARANO; Le dichiarazioni del sindaco di Terracina dopo l’arresto del consigliere De Gregorio. Il consigliere Gavino De Gregorio e il patto con la camorra: “Permanentemente disponibile in cambio di voti” - Il consigliere di Terracina Gavino De Gregorio è ai domiciliari, accusato di aver stretto un patto con la camorra per voti in cambio di favori ... fanpage.it

“Questa è camorra vera”, così il consigliere Gavino De Gregorio si è alleato con il clan Licciardi - Un rapporto di fiducia consapevole con il clan Licciardi: così la Dda ricostruisce il legame tra il consigliere Gavino De Gregorio e la camorra a Terracina ... fanpage.it

«Un aiutino alle elezioni», mette nei guai Gavino De Gregorio - Così recitava uno dei suoi video di presentazione alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 a Terracina, alle ... ilmessaggero.it

CALABRIA CUP 2025: VINCE COSENZA, TRIONFANO SPORT E AMICIZIA Sono state due giornate intense di sfide, incontri e abbracci. Il mondo della racchetta calabrese si è dato appuntamento al Chiappetta Sport Village di Rende per quella che sta dive - facebook.com facebook

«Era una chiacchierata in libertà tra amici». (Francesco Saverio Garofani, consigliere di Mattarella, al Corriere della sera) x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.