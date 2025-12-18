L’Albero della Pace torna a splendere sui Monti del Matese | FOTO

Dopo un anno di attesa, l’Albero della Pace riaccende il suo splendore sui Monti del Matese. Simbolo di speranza e unità, questo monumento rappresenta l’impegno della comunità e del Movimento Internazionale per la Pace nel promuovere valori di armonia e rispetto per il creato. Un momento di rinascita che rafforza il legame tra natura, pace e comunità locale.

