L’Albero della Pace torna a splendere sui Monti del Matese | FOTO

Dopo un anno di attesa, l’Albero della Pace riaccende il suo splendore sui Monti del Matese. Simbolo di speranza e unità, questo monumento rappresenta l’impegno della comunità e del Movimento Internazionale per la Pace nel promuovere valori di armonia e rispetto per il creato. Un momento di rinascita che rafforza il legame tra natura, pace e comunità locale.

Dopo un anno di attesa, l’Albero della Pace di Letino, simbolo della mobilitazione promossa dal Movimento Internazionale per la Pace e la Salvaguardia del Creato III Millennio, torna al suo splendore grazie all’impegno dell’amministrazione comunale.L’Abete, piantato originariamente nel 2022. 🔗 Leggi su Casertanews.it

