L’Albero della Pace torna a splendere sui Monti del Matese | FOTO
Dopo un anno di attesa, l’Albero della Pace riaccende il suo splendore sui Monti del Matese. Simbolo di speranza e unità, questo monumento rappresenta l’impegno della comunità e del Movimento Internazionale per la Pace nel promuovere valori di armonia e rispetto per il creato. Un momento di rinascita che rafforza il legame tra natura, pace e comunità locale.
Dopo un anno di attesa, l’Albero della Pace di Letino, simbolo della mobilitazione promossa dal Movimento Internazionale per la Pace e la Salvaguardia del Creato III Millennio, torna al suo splendore grazie all’impegno dell’amministrazione comunale.L’Abete, piantato originariamente nel 2022. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Gerusalemme, l'albero di Natale torna a splendere per la prima volta dall'inizio della guerra
Leggi anche: I mieli dei prati dei Monti del Matese Presidio Slow Food
Inaugurati presepe e albero in Piazza San Pietro Il 15 dicembre Piazza San Pietro si è illuminata con il presepe “Tu scendi dalle stelle” e l’albero di Natale: segni di speranza, luce e pace. Un invito a vivere il Natale riscoprendo la tenerezza di Dio e scegli - facebook.com facebook
Terni, tutti in piazza della Pace per decorare l’albero di Natale x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.