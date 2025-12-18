L’agente di Valincic ammette | L’Inter lo segue Ecco il prezzo giusto per me

Moris Valincic si prepara al ritorno in campo dopo l’infortunio, puntando la sfida di Europa League contro l’FCSB. Nel frattempo, il suo agente conferma l’interesse dell’Inter e svela il prezzo richiesto, alimentando le voci di mercato. Un’attesa carica di aspettative per il difensore e per i tifosi, mentre si delineano i possibili scenari futuri.

Mentre Moris Valincic si avvicina al rientro dopo l’infortunio e mette nel mirino la sfida di Europa League contro l’FCSB del 22 gennaio, attorno al suo nome continuano a rincorrersi voci di mercato. In Croazia si parla da settimane di un forte interesse dall’Italia, con l’Inter pronta – secondo i rumors – a muoversi già a gennaio. A fare chiarezza, però, è stato il suo agente Adrian Aliaj, intervenuto sulle colonne di Sportske Novosti. “Inter, Milan, Lazio e soprattutto Napoli seguono Moris, ma ad oggi non è arrivata alcuna offerta concreta”, ha spiegato il procuratore. “Un paio di club, circa un mese e mezzo fa, avevano manifestato l’idea di chiudere l’operazione in inverno lasciandolo poi alla Dinamo fino all’estate, come avvenuto lo scorso anno per Petar Su?i?. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

