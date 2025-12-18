Lagarde | sui tassi tutte le opzionalità devono restare sul tavolo

Il dibattito sui tassi di interesse è più attuale che mai, con la BCE che mantiene una posizione aperta a tutte le opzioni. A Roma, l’attenzione è alta, mentre i membri del Consiglio direttivo ribadiscono la solidità della strategia, senza però escludere eventuali mosse future. La cautela e la flessibilità restano al centro delle decisioni, in un contesto economico in continuo mutamento.

Roma, 18 dic. (askanews) – Sui tassi di interesse al Consiglio direttivo della Bce "abbiamo riconfermato che siamo in una buona posizione, ma non significa che siamo statici. Oggi la decisione è stata presa all'unanimità, ma c'è anche una visione unanime che tutte le opzionalità devono restare sul tavolo e che dobbiamo attenerci all'approccio del volta per volta, con nessun percorso predeterminato, né su alcuna mossa. E' stata una visione unanime". Così la presidente della Bce, Christine Lagarde, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo, ha risposto a chi le chiedeva se la prossima eventuale variazione dei tassi della Bce sarà un taglio, piuttosto che un rialzo.

