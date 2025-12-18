L’affascinante fenomeno delle cascate rosse dell’isola iraniana di Hormoz | il video
Le cascate rosse di Hormoz sono uno spettacolo naturale mozzafiato, dove l’acqua piovana si tinge di un intenso colore rosso, creando un suggestivo contrasto con il mare di Sahel Sorkh. Questo fenomeno, immortalato in diversi video, affascina visitatori e appassionati di natura, offrendo un’immagine unica e sorprendente di questa remota isola iraniana. Un vero e proprio miracolo della natura che incanta chiunque abbia la fortuna di assistervi.
Diversi video pubblicati sui social mostrano l’acqua piovana tinta di rosso che si riversa nel mare di Sahel Sorkh (Spiaggia Rossa) sull’isola iraniana di Hormoz. Questo sorprendente fenomeno deriva dalla geologia unica dell’isola: terreni vulcanici e rocce ricche di ossido di ferro, in particolare ematite. Durante le forti piogge il deflusso trasporta queste particelle minerali verso la riva, intensificando la già iconica tonalità della spiaggia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
