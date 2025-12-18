L’affascinante fenomeno delle cascate rosse dell’isola iraniana di Hormoz | il video

Le cascate rosse di Hormoz sono uno spettacolo naturale mozzafiato, dove l’acqua piovana si tinge di un intenso colore rosso, creando un suggestivo contrasto con il mare di Sahel Sorkh. Questo fenomeno, immortalato in diversi video, affascina visitatori e appassionati di natura, offrendo un’immagine unica e sorprendente di questa remota isola iraniana. Un vero e proprio miracolo della natura che incanta chiunque abbia la fortuna di assistervi.

