L’affarone dei tedofori sulle tute con la fiaccola ancora in giro finiscono in vendita le divise di Milano-Cortina | i prezzi

Le divise dei tedofori di Milano-Cortina sono ora disponibili in vendita, un’occasione imperdibile per chi desidera un pezzo di storia olimpica. I prezzi sono sorprendenti, spezzando il velo di sacralità che ha avvolto la fiaccola e il viaggio attraverso l’Italia. Un’opportunità unica di possedere un ricordo di un evento così speciale, ormai accessibile a tutti.

Che le Olimpiadi e il viaggio della fiamma attraverso l'Italia potessero rimanere avvolti nella loro sacralità è stato un sogno durato molto poco. Neanche il tempo per la torcia dei cinque cerchi di ingranare la marcia per le regioni della penisola che ospiterà Milano-Cortina 2026 che le tute edizione limitata prodotte per i tedofori sono finite online a prezzi da stropicciarsi gli occhi. Un epilogo quasi scontato e figlio dell'incontro tra la passione per gli sport invernali e l'oggettiva opportunità di guadagnare un bel gruzzolo di soldi senza eccessiva fatica. Le tute in esclusiva . È sufficiente andare sui siti di rivendite per trovarli.

