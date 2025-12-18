Ladri svuotano l’aula di informatica la scuola lancia una raccolta fondi

In un gesto di solidarietà, la scuola primaria Anna Frank di Montemurlo ha avviato una raccolta fondi per ricostruire il laboratorio multimediale svaligiato dai ladri. L’episodio, avvenuto a fine estate, ha colpito profondamente la comunità, che ora si unisce per sostenere la ripresa e garantire ai bambini strumenti adeguati per la loro crescita educativa. L’unione fa la forza, anche di fronte alle difficoltà.

© Lanazione.it - Ladri svuotano l'aula di informatica, la scuola lancia una raccolta fondi Montemurlo (Prato), 18 dicembre 2025 – L'unione fa la forza contro i ladri. Una campagna di crowdfunding è partita per ricostruire il laboratorio multimediale della scuola primaria Anna Frank di Montemurlo, completamente svuotato dopo un doppio furto avvenuto alla fine dell'estate. I malviventi sono entrati in azione due volte: in un primo colpo hanno rubato 32 tablet, per poi tornare successivamente e portare via anche 25 notebook custoditi all'interno di una stanza blindata, a conferma di un'azione studiata nei dettagli. Il materiale sottratto era utilizzato quotidianamente dagli alunni della scuola di Oste, che al rientro dalle vacanze si sono trovati privi dei dispositivi necessari alle attività didattiche.

