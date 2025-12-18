Ladri in trasferta per rubare abiti firmati il blitz in alcuni noti negozi del Valdarno La merce rivenduta in Romania

Una serie di furti con destrezza ha scosso il Valdarno, dove bande di ladri hanno preso di mira negozi di abbigliamento firmato. Presentandosi come lavoratori in trasferta, hanno messo a segno colpi rapidi e ben organizzati, rivendendo poi la merce in Romania. Un'azione criminale che ha lasciato il territorio sotto shock e sollevato interrogativi sulla sicurezza dei commerci locali.

Valdarno, 18 dicembre 2025 – Un viaggio in Italia presentato come una trasferta di lavoro si sarebbe trasformato in una vera e propria spedizione criminale ai danni di numerosi esercizi commerciali toscani, del Valdarno in particolare. È quanto emerso dall'attività investigativa dei Carabinieri della Compagnia di San Giovanni, che hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto due cittadini rumeni, di 56 e 36 anni, ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato e ricettazione in concorso. I due uomini, che in Romania gestiscono un negozio di abbigliamento, erano giunti in Italia circa due settimane fa dichiarando di trovarsi nel Paese per motivi di lavoro.

