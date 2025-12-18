Ladri di biciclette scoperti dai carabinieri e denunciati

Due uomini, già noti alle forze dell’ordine, sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri di Padova mentre tentavano di trafugare due biciclette. L’intervento tempestivo ha evitato il furto e portato alla loro identificazione, sottolineando l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati predatori.

Per arraffare due biciclette si sono messi nuovamente nei guai. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Padova hanno denunciato in stato di libertà un 40enne del veneziano ed un 33enne del trevigiano, già noti alle forze dell'ordine per reati specifici, poiché ritenuti responsabili di.

