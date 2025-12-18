L' addio al calcio di Pippo Montedoro | ai Cantieri culturali una serata di video e performance dal vivo

Venerdì 19 dicembre, ai Cantieri Culturali della Zisa, si terrà una serata dedicata all’addio al calcio di Pippo Montedoro. Un evento che unisce video e performance dal vivo, celebrando il percorso e i ricordi di una carriera iconica. Un momento di riflessione e memoria, immerso nell’atmosfera unica dei Cantieri Culturali, a partire dalle ore 19, sul palco di Tavola Tonda.

© Palermotoday.it - L'addio al calcio di Pippo Montedoro: ai Cantieri culturali una serata di video e performance dal vivo "L'addio al calcio di Pippo Montedoro" è il titolo di una serata di video e performance dal vivo che si terrà venerdì 19 dicembre a partire dalle ore 19, sul palco di Tavola Tonda, ai Cantieri Culturali della Zisa.Un patch work realizzato dal giornalista e scrittore palermitano con Nino Pintus e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Dissidanza, ai Cantieri Culturali il festival con compagnie dal mondo e performance multidisciplinari Leggi anche: Notte di Zucchero: La Festa dei Morti torna ai Cantieri Culturali alla Zisa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. PADRE E FIGLIO Nella partita d’addio al calcio di Walter Montillo, leggenda dell’Universidad de Chile, sono scesi in campo anche i figli Valentín e Santino. Quest’ultimo è stato portato in trionfo da Juan Manuel Olivera, ex compagno e amico di Walter. - facebook.com facebook Juventus, addio scudetto e mercato già sconfessato Il dibattito a Sky Calcio Club #SkySport #SkySerieA #Juventus x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.