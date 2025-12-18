L’abolizione della legge Fornero è stata la più grande presa in giro degli ultimi quindici anni
L’abolizione della legge Fornero rappresenta una promessa non mantenuta da quasi quindici anni, tra continui tira e molla politici. Salvini promette di eliminarla, mentre Meloni si scusa per averla votata, definendola “fatta male”. In questo lungo percorso di promesse e ripensamenti, gli italiani hanno vissuto un’illusione di cambiamento senza mai vederlo concretizzarsi.
Da quasi quindici anni Salvini promette di abolire la legge Fornero. E da quasi quindici anni Giorgia Meloni si scusa per averla votata perché era "fatta male". Il risultato è nell'ultima legge di bilancio, che rende ancora più lontana la prospettiva della pensione, soprattutto per giovani e donne. Un monumento alle bugie della politica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Salvini e Meloni avevano promesso l’abolizione della riforma delle pensioni e invece è anche peggio. Il governo Meloni peggiora ancora la condizione dei futuri pensionati: nell’emendamento depositato ieri alla legge di Bilancio, in discussione al Senato, ha i - facebook.com facebook
Promettono abolizione legge Fornero, ma aumentano l’età pensionabile. I salari hanno perso il 9% del potere d’acquisto, ma il carrello della spesa è aumentato del 25. Firmano contratti che non riconoscono inflazione perduta. E si lamentano se Landini convo x.com
