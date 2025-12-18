L’abolizione della legge Fornero è stata la più grande presa in giro degli ultimi quindici anni

L’abolizione della legge Fornero rappresenta una promessa non mantenuta da quasi quindici anni, tra continui tira e molla politici. Salvini promette di eliminarla, mentre Meloni si scusa per averla votata, definendola “fatta male”. In questo lungo percorso di promesse e ripensamenti, gli italiani hanno vissuto un’illusione di cambiamento senza mai vederlo concretizzarsi.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.