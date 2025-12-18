Il 17 dicembre 1975, Ersilio Tonini approda a Ravenna come arcivescovo, dando inizio a un rapporto intenso e duraturo con la città. Non si tratta di una semplice nomina, ma di un vero e proprio amore condiviso, che avrebbe plasmato la sua vita e il suo sacerdozio per cinquant’anni, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di Ravenna e dei suoi abitanti.

© Ilrestodelcarlino.it - La vita e il sacerdozio: "Non sono qui a far numero"

Il 17 dicembre del 1975 Ersilio Tonini arriva ufficialmente a Ravenna come arcivescovo, è l’inizio di una storia d’amore con la città che sarebbe durata cinquant’anni. Personalità forte, severa, capace di grande empatia e, soprattutto, appassionata del mondo e del genere umano, Tonini riuscirà ad entrare nel cuore degli abitanti di un luogo che, appena arrivato, lo aveva guardato con sospetto. In occasione di questo anniversario è stato pubblicato un volumetto che raccoglie alcuni suoi scritti, è la trascrizione di una parte dei diari che il cardinale scrisse per tutta la vita, ricoprono un arco di tempo di circa vent’anni, dal 1954 al giorno del suo sessantesimo compleanno, il 20 luglio 1974, poco prima del suo arrivo nella città romagnola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Eddie Murphy: «Sono sempre stato il mio fan numero uno. Alcuni ci arrivano dopo una vita intera, e dicono: “Finalmente mi voglio bene”. Io invece sono partito da lì»

Leggi anche: Tra fine locazione e morosità, a Ferrara cresce il numero degli sfratti: sono oltre 160

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La vita e il sacerdozio: Non sono qui a far numero; Giornata diocesana del Seminario. Don Celini: «La vocazione al sacerdozio non nasce mai in solitudine»; I “super-parroci”: questioni aperte; Cristo Re: Un’Italia in festa con il Regnum Christi.

La vita e il sacerdozio: "Non sono qui a far numero" - Il 17 dicembre del 1975 Ersilio Tonini arriva ufficialmente a Ravenna come arcivescovo, è l’inizio di una storia d’amore con la città che sarebbe durata cinquant’anni. ilrestodelcarlino.it