La Vis che vola in casa vuole farlo anche fuori

La Vis Pesaro, già protagonista tra le mura di casa, si prepara a conquistare anche il campo fuori. Dopo le grandi attese e le parole di Ronaldinho, il recente match contro il Ravenna ha evidenziato le sfide ancora da superare. Ma il coraggio e la determinazione non mancano: la squadra è pronta a riscrivere il proprio cammino e a portare in alto il nome della città.

Vis, which flies at home, wants to do so abroad too - After the sumptuous performance against Ravenna, Pesaro is called upon to gain important points even on a difficult pitch like San Benedetto ... sport.quotidiano.net

Il Modica vola: batte fuori casa il Palazzolo ed è solo in vetta. Un ruolino di marcia straordinario Il Modica ora vola. Basta un autogol alla squadra rossoblu per battere fuori casa il Palazzolo e continuare il suo straordinario ruolino di marcia. Nella giornata in cui - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.