La Vis che vola in casa vuole farlo anche fuori
La Vis Pesaro, già protagonista tra le mura di casa, si prepara a conquistare anche il campo fuori. Dopo le grandi attese e le parole di Ronaldinho, il recente match contro il Ravenna ha evidenziato le sfide ancora da superare. Ma il coraggio e la determinazione non mancano: la squadra è pronta a riscrivere il proprio cammino e a portare in alto il nome della città.
"Il treno in corsa che travolge tutto" (Giulio Donati dixit) s’è fermato a Pesaro. Le "grandi cose stanno arrivando" annunciate dal testimonial super pagato Ronaldinho, sono rimandate a tempi migliori, perché l’altra sera il Ravenna ha balbettato assai al cospetto della Vis. Alla leader scesa al Tonino Benelli con una certa sicumera e largo seguito di tifosi eccitati, è toccata la sorte di squadre meno blasonate. E la stessa toccata un anno fa alla capolista Pescara. Ai leoni bizantini, anzi, è stata imposta la peggiore prestazione stagionale, vista la pochezza espressiva e di conclusioni: appena due nello specchio, unica della ripresa un fiacco colpo di testa di Tenkorang al 94’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
