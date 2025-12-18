La Vis che vola in casa vuole farlo anche fuori

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Vis Pesaro, già protagonista tra le mura di casa, si prepara a conquistare anche il campo fuori. Dopo le grandi attese e le parole di Ronaldinho, il recente match contro il Ravenna ha evidenziato le sfide ancora da superare. Ma il coraggio e la determinazione non mancano: la squadra è pronta a riscrivere il proprio cammino e a portare in alto il nome della città.

la vis che vola in casa vuole farlo anche fuori

© Sport.quotidiano.net - La Vis che vola in casa vuole farlo anche fuori

"Il treno in corsa che travolge tutto" (Giulio Donati dixit) s’è fermato a Pesaro. Le "grandi cose stanno arrivando" annunciate dal testimonial super pagato Ronaldinho, sono rimandate a tempi migliori, perché l’altra sera il Ravenna ha balbettato assai al cospetto della Vis. Alla leader scesa al Tonino Benelli con una certa sicumera e largo seguito di tifosi eccitati, è toccata la sorte di squadre meno blasonate. E la stessa toccata un anno fa alla capolista Pescara. Ai leoni bizantini, anzi, è stata imposta la peggiore prestazione stagionale, vista la pochezza espressiva e di conclusioni: appena due nello specchio, unica della ripresa un fiacco colpo di testa di Tenkorang al 94’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Torna a casa Alessia: Morani perde due seggi in un colpo solo. Fuori anche la segretaria regionale Pd Bomprezzi

Leggi anche: Allenare braccia, spalle e glutei a casa è più facile di quanto pensi. Con un paio di manubri leggeri puoi tonificare tutto il corpo, migliorare la postura e risvegliare la forza interiore senza bisogno di una palestra. Bastano pochi esercizi mirati, eseguiti con costanza, per notare braccia più sode, spalle più aperte e glutei più alti. Un workout completo, pratico e motivante, perfetto anche per chi ha poco tempo ma vuole sentirsi più forte e in forma ogni giorno.

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

vis vola casa vuoleLa Vis che vola in casa vuole farlo anche fuori - Dopo la prova sontuosa con il Ravenna, Pesaro è chiamata a conquistare punti pesanti anche su un campo ostico come San Benedetto ... sport.quotidiano.net

vis vola casa vuoleVis, which flies at home, wants to do so abroad too - After the sumptuous performance against Ravenna, Pesaro is called upon to gain important points even on a difficult pitch like San Benedetto ... sport.quotidiano.net

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.