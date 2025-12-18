La via si trasforma in discoteca | sedie sui marciapiedi e musica a palla fino alle 4 del mattino

Via Bergamo si anima fino alle prime luci dell’alba, trasformandosi in una vera e propria discoteca a cielo aperto. Sedie sui marciapiedi, musica a tutto volume e l’atmosfera vivace di una festa senza fine coinvolgono residenti e passanti. Un’energia contagiosa che rende questa strada un punto di riferimento per chi cerca divertimento e socialità oltre i confini delle tradizionali situazioni.

In via Bergamo si fa festa fino all'alba. Non solo a San Silvestro. Musica a palla fino alle quattro del mattino, gente che litiga e poi la via trasformata in una discoteca all'aperto con sedie in strada. Cosa succede quando i locali chiudono. Ancora una denuncia di schiamazzi e di notti in bianco.

