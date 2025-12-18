La versione di Campedelli | Chievo fatto fuori

Nel suo libro, il presidente del Chievo svela le ragioni dietro la fine di un miracolo calcistico. La squadra di quartiere, simbolo di passione e resilienza, si è dissolta tra debiti e mancanza di supporto politico, lasciando un ricordo indelebile di un’epoca speciale per il calcio italiano.

© Laverita.info - La versione di Campedelli: Chievo fatto fuori In un libro il presidente dei clivensi confessa le sue verità: la squadra di quartiere che aveva fatto un miracolo sparì sommersa dai debiti, ma anche perché non aveva protezione politica. Dai dilettanti alla Uefa fino al tentato suicidio. Lotito? «Non un amico». Mai smettere di sognare. Sorrentino tra i pali. Yepes, Maran, D’Angelo, D’Anna in difesa. Corini, Perrotta, Eriberto (o se preferite Luciano ) e Franceschini a centrocampo. Pellissier e Cossato in attacco. Alzi la mano il tifoso che non ha mai giocato a «la migliore formazione di sempre». Questa l’ha immaginata direttamente Luigi Campedelli, patron del Chievo Verona, dalle stalle alle stelle e poi di nuovo alle stalle. 🔗 Leggi su Laverita.info Leggi anche: Campedelli svela: «Per il Chievo ho pensato al suicidio». Il racconto nel libro intitolato ‘Chievo, delitto perfetto’ presentato dell’ex presidente clivense Leggi anche: Chievo Verona, la favola calcistica che finì troppo presto: torna a parlare Luca Campedelli Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Campedelli: Il mio Chievo ucciso in 7 giorni. Drogba e Cavani erano nostri, Sartori dirigente top però...; Campedelli: «Al Chievo nel 2006 avevo preso Cavani, ma per Sartori non valeva 500.000 euro. Campedelli: «Al Chievo nel 2006 avevo preso Cavani, ma per Sartori non valeva 500.000 euro» - Campedelli alla Gazzetta: "Nel 2021 ho tentato il suicidio, hanno ucciso un club economicamente sano in 7 giorni" ... ilnapolista.it

Campedelli: "Senza il Covid il Chievo sarebbe ancora in vita. Drogba e Cavani erano già nostri" - Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Luca Campedelli ha spiegato i motivi del titolo del suo libro "Chievo, un delitto. tuttomercatoweb.com

Campedelli: "Drogba e Cavani erano del Chievo. Il calcio mi ha rovinato e ho tentato il suicidio, ma vorrei tornare" - L'ex presidente del club veneto si racconta in un'intervista. msn.com

Un dolce intero racconta una storia. Una monoporzione la fa iniziare. La nostra Torta di Natale, la Monte Bianco, vive in entrambi i formati: nella sua versione completa, da condividere, e in quella piccola, da dedicarsi. Un assaggio elegante per chi vuole scopr facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.