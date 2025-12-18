La vera posta in gioco dell’euro digitale è l’autonomia strategica dell’Unione

L’euro digitale rappresenta molto più di un semplice innovazione tecnologica: è una sfida fondamentale per l’indipendenza strategica dell’Unione Europea. La sua implementazione coinvolge questioni di sovranità monetaria, regolamentazione e autonomia globale, ponendo al centro del dibattito il futuro economico e politico del continente. Un passo decisivo verso un’Europa più autonoma, capace di definire le proprie regole e di affermare la propria posizione nel mondo digitale.

L’euro digitale non è solo un progetto tecnologico, ma una scelta che incrocia sovranità monetaria, regole del mercato e autonomia strategica europea. Mentre a Bruxelles il regolamento è ancora in discussione tra Consiglio e Parlamento e il confronto politico si fa più acceso, la BCE ha avviato la fase tecnica per farsi trovare pronta a un’eventuale emissione. In questa intervista Nicola Branzoli, Head of Division – Digital Euro Regulation, Research and Technical Support della Banca d’Italia, spiega a che punto è il progetto, quali garanzie sono allo studio su privacy e pagamenti offline e perché l’euro digitale è pensato anche come risposta europea alla dipendenza dai grandi circuiti internazionali dei pagamenti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

