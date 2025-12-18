La vedova di Stefano D'Orazio | Lasciò i Pooh anche a causa della figlia segreta Lo faceva sentire un bancomat

La vedova di Stefano D'Orazio apre il suo cuore, rivelando dettagli sconvolgenti sulla vita del batterista dei Pooh. Tra accuse e verità nascoste, svela come la presenza di una figlia segreta abbia influenzato le sue scelte, portandolo ad allontanarsi dal gruppo e dalla famiglia. Francesca Michelon, al centro di questa intricata vicenda, si confronta con la richiesta di risarcimento, portando alla luce un lato inedito della vita di D'Orazio.

La vedova di Stefano D'Orazio parla della richiesta di risarcimento fatta alla figlia segreta del marito, Francesca Michelon. La donna la accusa di avergli procurato danni psicofisici. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Vedova di Stefano D’Orazio chiede 100mila euro alla figlia segreta, Francesca Michelon: “Sono basita e sconcertata” Leggi anche: La vedova di Stefano D’Orazio dei Pooh svela l’ultimo messaggio prima di morire: “Fa capire che persona era” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Eredità di Stefano D'Orazio, la vedova chiede 100 mila euro alla figlia «segreta» Francesca Michelon per danni esistenziali; Eredità D’Orazio, la vedova del batterista dei Pooh chiede 100mila euro alla figlia “segreta”; La vedova di mio padre Stefano D'Orazio chiede 100 mila euro? Sono basita, ho solo cercato la verità; Stefano D'Orazio e l'eredità, la vedova chiede 100mila euro alla figlia segreta: «Non l'ha riconosciuta, si comportava male». “Lo trattava come un bancomat”: parla la vedova di Stefano D’Orazio, l’accusa contro Francesca Michelon - La vedova di Stefano D’Orazio rompe il silenzio e replica a Francesca Michelon, raccontando il dolore vissuto dal musicista e svelando un retroscena rimasto finora nell’ombra dopo la sua morte. donnaglamour.it

"Stefano D'Orazio si sentiva un bancomat, ha lasciato i Pooh anche a causa della figlia segreta": parla Tiziana Giardoni - La vedova del batterista dei Pooh replica a Francesca Michelon, riconosciuta figlia del marito dopo 10 anni di battaglia legale ... today.it

“Stefano D’Orazio era così spaventato che decise di lasciare i Pooh" - La vedova Tiziana Giardoni racconta: "Mio marito si autodefiniva un bancomat. ilfattoquotidiano.it

Stefano D'Orazio, la vedova Tiziana Giardoni: "Lasciò i Pooh perché spaventato dalle richieste di denaro della figlia" >> https://buff.ly/zBCs86g - facebook.com facebook

Eredità di Stefano D’Orazio, la vedova rilancia: chiesti 100 mila euro alla figlia “segreta” per danni esistenziali x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.