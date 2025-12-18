La Valtur e la maledizione dell' ultimo quarto | a Rieti arriva un' altra batosta
La Valtur Brindisi ancora una volta si sgretola nell'ultimo quarto, subendo una pesante sconfitta. A Rieti, i biancazzurri cedono nel finale e permettono agli avversari di conquistare la vittoria per 87-76 nel recupero della quindicesima giornata di A2. Un copione già visto, che mette in luce le difficoltà di chiudere le partite e alimenta le preoccupazioni nel cammino stagionale.
Stesso identico copione visto contro Bergamo. La Valtur Brindisi crolla nell'ultimo periodo e spiana la strada alla vittoria di Rieti, che davanti ai propri tifosi si impone per 87-76, nel recupero della quindicesima giornata del campionato di A2. Nel giro di quattro giorni, gli uomini di coach. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Ultimo quarto horror: la Valtur Brindisi si smarrisce, brutta sconfitta (67-62) a Livorno
Leggi anche: LIVE Zalgiris-Olimpia Milano, 61-63 Eurolega basket 2026 in DIRETTA: grande rimonta dell’EA7, inizia l’ultimo quarto
La Valtur e la maledizione dell'ultimo quarto: a Rieti arriva un'altra batosta.
CINCIARINI RESTA A BRINDISI L'esperto play confermato dalla Valtur fino al termine della stagione. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.