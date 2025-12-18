Oggi, nella Fornace, si svolge un momento cruciale per la Vallesina, con l’assessore Calcinaro presente a confrontarsi sulle criticità sanitarie che affliggono il territorio. Il focus principale resta la grave carenza di guardie mediche, un problema che da troppo tempo compromette l’assistenza e la sicurezza dei cittadini. È il giorno della verità, un’occasione per chiedere risposte e trovare soluzioni concrete.

© Ilrestodelcarlino.it - La Vallesina e le criticità sanitarie. Alla Fornace c’è l’assessore Calcinaro

Oggi sarà il giorno della verità sulla sanità territoriale e soprattutto sulla mancanza della guardia medica per metà della Vallesina. L’Amministrazione comunale di Maiolati Spontini ha organizzato, per domani (ore 17,30) nella biblioteca La Fornace di Moie, l’incontro: "La nostra sanità territoriale. Problemi e prospettive. La continuità assistenziale e i servizi sanitari nella Media Vallesina". Ci saranno i rappresentanti delle istituzioni regionali, provinciali e sanitarie. Particolarmemnte atteso l’intervento dell’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro che sarà presente con l’ex sindaco di Maiolati oggi assessore regionale agli Enti locali e Servizi pubblici Tiziano Consoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Putzu il più votato in Fratelli d’Italia: "Sono certo che Calcinaro sarà assessore"

Leggi anche: L’assessore Cosenza: «Ci sono criticità tecniche sul progetto di De Laurentiis, noi andiamo avanti sul Maradona»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Vallesina e le criticità sanitarie. Alla Fornace c’è l’assessore Calcinaro - Oggi sarà il giorno della verità sulla sanità territoriale e soprattutto sulla mancanza della guardia medica per metà della ... ilrestodelcarlino.it