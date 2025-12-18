La Vallesina e le criticità sanitarie Alla Fornace c’è l’assessore Calcinaro
Oggi, nella Fornace, si svolge un momento cruciale per la Vallesina, con l’assessore Calcinaro presente a confrontarsi sulle criticità sanitarie che affliggono il territorio. Il focus principale resta la grave carenza di guardie mediche, un problema che da troppo tempo compromette l’assistenza e la sicurezza dei cittadini. È il giorno della verità, un’occasione per chiedere risposte e trovare soluzioni concrete.
Oggi sarà il giorno della verità sulla sanità territoriale e soprattutto sulla mancanza della guardia medica per metà della Vallesina. L’Amministrazione comunale di Maiolati Spontini ha organizzato, per domani (ore 17,30) nella biblioteca La Fornace di Moie, l’incontro: "La nostra sanità territoriale. Problemi e prospettive. La continuità assistenziale e i servizi sanitari nella Media Vallesina". Ci saranno i rappresentanti delle istituzioni regionali, provinciali e sanitarie. Particolarmemnte atteso l’intervento dell’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro che sarà presente con l’ex sindaco di Maiolati oggi assessore regionale agli Enti locali e Servizi pubblici Tiziano Consoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
