La vacanza sul Garda finisce con la galera dopo la cessione e la scoperta della polizia

Una vacanza sul Garda si trasforma in un incubo quando un giovane di 22 anni viene arrestato dalla polizia di Riva del Garda. Dopo aver ceduto una dose di cocaina, la sua fuga si interrompe bruscamente, portandolo in manette. Un episodio che riaccende i riflettori sulla diffusione di droga tra i giovani e sulla necessità di vigilanza nelle località turistiche.

Un giovane pusher, di appena 22 anni, è stato arrestato lo scorso 16 dicembre dalla polizia di Riva del Garda, dopo che aveva appena ceduto una dose – di quella che è poi risultata essere cocaina – a un cliente.Una volta fermato, gli agenti del commissariato rivano hanno così deciso di estendere. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

