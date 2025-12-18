La trovata del fratellastro di Kobbie Mainoo si è trasformata in un boomerang, attirando critiche e polemiche. La foto con la maglietta “FREE KOBBIE MAINOO” ha fatto il giro dei social, ma non tutti hanno apprezzato l’uso dei social come piattaforma di protesta. Secondo il Telegraph, se Mainoo avesse reagito diversamente, la maglietta sarebbe stata presto rimossa, evidenziando come le azioni online possano ritorcersi contro chi le promuove.

© Ilnapolista.it - La trovata del fratello di Mainoo gli si ritorcerà contro, basta giocatori che usano i social per lamentarsi (Telegraph)

Kobbie Mainoo era a conoscenza della trovata del suo fratellastro? Perché la foto di Jordan Mainoo-Hames con la maglietta con la scritta “FREE KOBBIE MAINOO” è diventata presto virale, e – scrive il Telegraph – se al giocatore del Manchester United accostato con una certa ostinazione al Napoli non fosse piaciuta, sarebbero corsi a toglierla da Instagram. E invece l’hanno tenuta lì un bel po’. Ma il Telegraph fa l’esempio di Mainoo per sottilineare un fenomeno che sta colpendo in particolare il Manchester United, e che investe tutti i club ormai: le lamentazioni dei giovani giocatori sui social, sono eccessive e fuori luogo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

