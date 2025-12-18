La tradizione di Leone | Presepe in ogni casa È parte del Natale

La tradizione di Leone ci invita a mantenere viva la magia del Natale attraverso il Presepe, simbolo di speranza e famiglia. Un richiamo a preservare questa usanza che da sempre rappresenta il cuore delle festività, ricordandoci il valore della nascita e della condivisione. Papa Leone sottolinea l’importanza di continuare a far parte di questa tradizione, affinché il Presepe rimanga un elemento centrale del nostro Natale.

L'invito a realizzare il Presepe, l'appello affinché continui a «far parte del Natale». Papa Leone torna sull'importanza e sul ruolo della rappresentazione della Natività, al termine dell'udienza generale del mercoledì. «Tra non molti giorni sarà Natale - ha detto Leone nei saluti in lingua italiana - e immagino che nelle vostre case si stia ultimando o è già ultimato l'allestimento del presepe, suggestiva rappresentazione del Mistero della Natività di Cristo». Da qui l'auspicio di Prevost, affinché «un elemento così importante, non solo della nostra fede, ma anche della cultura e dell'arte cristiana, continui a far parte del Natale per ricordare Gesù che, facendosi uomo, è venuto ad abitare in mezzo a noi». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

