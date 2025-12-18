La Torcia Olimpica a Salerno | il programma e il piano sicurezza per l' evento

La Torcia Olimpica arriverà a Salerno domenica 21 dicembre, portando con sé lo spirito di pace e sportività. I tedofori attraverseranno la città, da Forte La Carnale fino alla Stazione Marittima di Zaha Hadid, condividendo un messaggio di unità e speranza. Un evento che unisce tradizione e modernità, promuovendo i valori dei Giochi Milano Cortina 2026 e coinvolgendo tutta la comunità salernitana.

© Salernotoday.it - La Torcia Olimpica a Salerno: il programma e il piano sicurezza per l'evento Farà tappa anche a Salerno la Torcia Olimpica: domenica 21 dicembre, i tedofori attraverseranno la città dal Forte La CarnaleVia Carella fino alla Stazione Marittima di Zaha Hadid diffondendo l’universale messaggio di Pace ed i più alti valori sportivi di Milano Cortina 2026. E’ un evento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: La staffetta della torcia olimpica passerà anche da Soave. Pressi: «Un evento storico che verrà ricordato molto a lungo» Leggi anche: La Fiamma Olimpica è a Roma: l’itinerario e il piano sicurezza Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 16 a Salerno; Napoli si prepara ad accogliere la fiamma olimpica di Milano Cortina: il programma e le curiosità; Il Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 arriva in Campania; La Fiamma Olimpica arriva a Catania, ecco le modifiche alla viabilità. La Torcia Olimpica a Salerno: il programma e il piano sicurezza per l'evento - Il piano di sicurezza e mobilità tiene conto delle severe prescrizioni imposte dalla rilevanza internazionale dell’evento ed è stato pertanto redatto e predisposto dal Comitato Organizzatore Milano Co ... salernotoday.it

Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 16 a Salerno - Scopri il percorso, le città coinvolte, gli orari di passaggio della Torcia e i nomi di tedofore e tedo ... olympics.com

Il percorso della fiamma olimpica in Italia, il calendario con le date di tutte le tappe - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il percorso della fiamma olimpica in Italia, il calendario con le date di tutte le tappe ... tg24.sky.it

La fiamma olimpica oggi arriva a Catania, ecco la mappa con le vie da cui transiterà. E domani ultima tappa siciliana La torcia dei giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 è alla quarta e penultima tappa siciliana. Nel pomeriggio il passaggio in città. Domani Acir facebook

L'Ambasciatore @USAmbItaly Fertitta: È stato un onore portare la torcia olimpica a Palermo, un momento emozionante per me, americano con radici siciliane. La fiamma olimpica simboleggia l'unità e l'amicizia, riflettendo il legame duraturo tra gli Stati Uniti e l' x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.