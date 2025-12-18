La Torcia Olimpica a Salerno | il programma e il piano sicurezza per l' evento

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Torcia Olimpica arriverà a Salerno domenica 21 dicembre, portando con sé lo spirito di pace e sportività. I tedofori attraverseranno la città, da Forte La Carnale fino alla Stazione Marittima di Zaha Hadid, condividendo un messaggio di unità e speranza. Un evento che unisce tradizione e modernità, promuovendo i valori dei Giochi Milano Cortina 2026 e coinvolgendo tutta la comunità salernitana.

la torcia olimpica a salerno il programma e il piano sicurezza per l evento

© Salernotoday.it - La Torcia Olimpica a Salerno: il programma e il piano sicurezza per l'evento

Farà tappa anche a Salerno la Torcia Olimpica: domenica 21 dicembre, i tedofori attraverseranno la città dal Forte La CarnaleVia Carella fino alla Stazione Marittima di Zaha Hadid diffondendo l’universale messaggio di Pace ed i più alti valori sportivi di Milano Cortina 2026. E’ un evento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: La staffetta della torcia olimpica passerà anche da Soave. Pressi: «Un evento storico che verrà ricordato molto a lungo»

Leggi anche: La Fiamma Olimpica è a Roma: l’itinerario e il piano sicurezza

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 16 a Salerno; Napoli si prepara ad accogliere la fiamma olimpica di Milano Cortina: il programma e le curiosità; Il Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 arriva in Campania; La Fiamma Olimpica arriva a Catania, ecco le modifiche alla viabilità.

torcia olimpica salerno programmaLa Torcia Olimpica a Salerno: il programma e il piano sicurezza per l'evento - Il piano di sicurezza e mobilità tiene conto delle severe prescrizioni imposte dalla rilevanza internazionale dell’evento ed è stato pertanto redatto e predisposto dal Comitato Organizzatore Milano Co ... salernotoday.it

torcia olimpica salerno programmaViaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 16 a Salerno - Scopri il percorso, le città coinvolte, gli orari di passaggio della Torcia e i nomi di tedofore e tedo ... olympics.com

Il percorso della fiamma olimpica in Italia, il calendario con le date di tutte le tappe - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il percorso della fiamma olimpica in Italia, il calendario con le date di tutte le tappe ... tg24.sky.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.