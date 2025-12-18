La svolta nell’azienda ferroviaria Trenord avrà un direttore generale E sarà De Santis in quota Lega

Una nuova era si apre per Trenord con l’arrivo di un direttore generale. La nomina, attesa e ormai imminente, rappresenta un importante passo avanti per l’azienda ferroviaria lombarda. In quota Lega, De Santis sarà al centro di una fase di rinnovamento e sviluppo, consolidando il ruolo di Trenord come protagonista del trasporto regionale. La presentazione al management segna l’inizio di una strategia condivisa tra i principali azionisti.

Anche Trenord avrà un direttore generale. E lo avrà presto: già oggi, infatti, sarà presentato al management dell’azienda partecipata per metà dalla Regione Lombardia, attraverso FNM Spa, e per l’altra metà dalle Ferrovie dello Stato, attraverso Trenitalia. La presentazione avverrà nel corso di un evento tutto interno a Trenord. Perché la nomina sia messa nero su bianco, e quindi ufficializzata, occorrerà attendere poche settimane. Il profilo scelto è quello di Emanuele De Santis, che ultimamente ha maturato la propria esperienza professionale soprattutto nella Direzione Circolazione di Rete Ferroviaria Italiana (RFI). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

