La svolta nell’azienda ferroviaria Trenord avrà un direttore generale E sarà De Santis in quota Lega
Una nuova era si apre per Trenord con l’arrivo di un direttore generale. La nomina, attesa e ormai imminente, rappresenta un importante passo avanti per l’azienda ferroviaria lombarda. In quota Lega, De Santis sarà al centro di una fase di rinnovamento e sviluppo, consolidando il ruolo di Trenord come protagonista del trasporto regionale. La presentazione al management segna l’inizio di una strategia condivisa tra i principali azionisti.
Anche Trenord avrà un direttore generale. E lo avrà presto: già oggi, infatti, sarà presentato al management dell’azienda partecipata per metà dalla Regione Lombardia, attraverso FNM Spa, e per l’altra metà dalle Ferrovie dello Stato, attraverso Trenitalia. La presentazione avverrà nel corso di un evento tutto interno a Trenord. Perché la nomina sia messa nero su bianco, e quindi ufficializzata, occorrerà attendere poche settimane. Il profilo scelto è quello di Emanuele De Santis, che ultimamente ha maturato la propria esperienza professionale soprattutto nella Direzione Circolazione di Rete Ferroviaria Italiana (RFI). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
La svolta nell’azienda ferroviaria. Trenord avrà un direttore generale. E sarà De Santis, in quota Lega - Nell’organigramma societario la carica finora era inesistente, al massimo c’era stato un direttore operativo. ilgiorno.it
