La svolta di Papa Leone sugli Usa a New York arriva l’arcivescovo anti-Trump Ronald Hicks | Dignità per i migranti

Papa Leone XIV segna una svolta significativa per la diocesi di New York, la seconda più grande degli Stati Uniti, con circa 2,8 milioni di fedeli. Con l’arrivo dell’arcivescovo Ronald Hicks, noto per le sue posizioni critiche verso Trump, si apre una nuova fase dedicata alla difesa della dignità dei migranti e ai valori sociali. Una scelta che riflette un impegno rinnovato della Chiesa americana su temi di grande attualità.

Papa Leone XIV cambia verso alla Diocesi di New York, la seconda più grande degli Usa con circa 2,8 milioni di fedeli. Prevost, primo Pontefice americano della storia, ha infatti accettato le dimissioni di Timothy Dolan, Arcivescovo nella Grande Mela dal 2009. Le aveva presentate a febbraio scorso – quando in Vaticano c'era ancora Papa Francesco – al compimento dei 75 anni, come richiesto dal diritto canonico. Dolan è stato considerato in questi anni come una delle figure di riferimento del mondo cattolico conservatore, vicino dunque alle sensibilità della destra americana oggi guidata da Donald Trump.

