La Supercoppa Italiana 2025 torna a infiammare i tre giorni di calcio in chiaro su Mediaset, offrendo agli appassionati uno spettacolo imperdibile. La 38ª edizione si presenta con il formato a quattro squadre, promettendo emozioni, sfide avvincenti e momenti indimenticabili. Un evento da non perdere per vivere il meglio del calcio italiano in diretta e senza costi.

La Supercoppa Italiana 2025 accende tre giorni di calcio in chiaro

Il calcio in chiaro torna protagonista su Mediaset con la 38° edizione della Supercoppa Italiana, confermata nel formato a quattro squadre con due semifinali e la finale. Si gioca in Arabia Saudita, a Riyad, nel modernissimo Al-Awwal Park Stadium. Fischio d’inizio alle ore 20, diretta su Italia 1. Complice l’orario di gioco (fischio d’inizio alle ore 20 ), Mediaset non stravolge il palinsesto di Canale 5, così da non rinunciare al successo de La Ruota della Fortuna, e ‘relega’ le tre partite in programma su Italia 1 (live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it). La diretta TV scatta un’ora prima dell’incontro, alle 19, con lo studio condotto da Monica Bertini, che tornerà poi al fischio finale con highlights, commenti e interviste. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

