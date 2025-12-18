La Supercoppa 2026 non sarà in Arabia | ecco la nuova location

La Supercoppa Italiana si prepara a cambiare scenario, abbandonando Riad dopo sole quattro edizioni su sei previste dal contratto con l’Arabia Saudita. Un nuovo capitolo per l’evento, che si appresta a trovare una nuova location, segnando un’importante svolta nella sua storia e aprendo a nuove opportunità e prospettive.

La Supercoppa Italiana è di nuovo… d’Arabia. Per 23 milioni di ragioni - Anche quest’anno la Supercoppa italiana, in programma dal 18 al 22 dicembre, diventa la Supercoppa d’Arabia, visto che Napoli (vincitore dell’ultimo scudetto), Bologna (detentore della Coppa Italia), ... fortuneita.com

Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio-riyad - facebook.com facebook

Supercoppa italiana in Arabia: stasera Napoli-Milan è molto più di una semifinale, sfida tra Conte e Allegri x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.