La Supercoppa 2026 non sarà in Arabia | ecco la nuova location
La Supercoppa Italiana si prepara a cambiare scenario, abbandonando Riad dopo sole quattro edizioni su sei previste dal contratto con l’Arabia Saudita. Un nuovo capitolo per l’evento, che si appresta a trovare una nuova location, segnando un’importante svolta nella sua storia e aprendo a nuove opportunità e prospettive.
La Supercoppa Italiana a Riad non è destinata a restare un evento isolato. L’edizione in corso rappresenta infatti solo la quarta delle sei previste dal contratto siglato con l’Arabia Saudita. Tuttavia, come riferito da FcInterNews, nel 2026 il torneo sarà costretto a cambiare sede: la concomitanza con la Coppa d’Asia renderà impossibile la disputa sul suolo saudita. Il ritorno a Riad è però già programmato per il 2027, ultimo anno dell’accordo attualmente in vigore. Dietro le quinte, però, lo scenario potrebbe evolversi ulteriormente. Gli organizzatori locali, anche in ottica Mondiale 2034, hanno manifestato alla Lega Serie A la volontà di proseguire l’investimento sulla Supercoppa oltre la scadenza contrattuale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche: Supercoppa italiana, questo è l’ultimo anno in Arabia. Ecco dove si giocherà nel 2026
Leggi anche: Bologna, i convocati per la Supercoppa: Italiano va in Arabia con una rosa ampia per scrivere una nuova pagina di storia. L’elenco completo
Supplementari e squalifiche: il regolamento della Supercoppa italiana 2025 - In campo Napoli, Milan, Bologna e Inter, con il format della Final Four. calcioefinanza.it
Supercoppa italiana 2025/2026: calendario, regolamento e dove vederla in tv - Il torneo, al quale prenderanno parte quattro formazioni, si disputerà dal 18 al 22 dicembre in Arabia Saudita ... today.it
La Supercoppa Italiana è di nuovo… d’Arabia. Per 23 milioni di ragioni - Anche quest’anno la Supercoppa italiana, in programma dal 18 al 22 dicembre, diventa la Supercoppa d’Arabia, visto che Napoli (vincitore dell’ultimo scudetto), Bologna (detentore della Coppa Italia), ... fortuneita.com
Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio-riyad - facebook.com facebook
Supercoppa italiana in Arabia: stasera Napoli-Milan è molto più di una semifinale, sfida tra Conte e Allegri x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.