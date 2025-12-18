La sua verità | tutto sulla nuova serie thriller di Netflix

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
la sua verit224 tutto sulla nuova serie thriller di netflix

© Today.it - La sua verità: tutto sulla nuova serie thriller di Netflix

Cosa succede quando due persone legate da un passato condiviso si ritrovano su lati opposti della stessa indagine? "La sua verità" (il titolo originale è "His & Hers") è il nuovo thriller psicologico targato Netflix che sfodera tensione, ambiguità e continui ribaltamenti di prospettiva. Tratta. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Netflix presenta nuova serie thriller crime da A24 con Joel Edgerton

Leggi anche: “Riv4li”, tutto sulla nuova serie Netflix che parla agli adolescenti (e non solo)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Dopo decenni di silenzio Richard Gere racconta la sua verità sugli Oscar del 1993 quando fu bannato dall' Academy; Garlasco Massimo Lovati scrive un libro | un romanzo per raccontare la sua verità.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.