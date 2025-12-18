La sua verità Garlasco l’annuncio bomba a poche ore dall’udienza | cosa succede

A poche ore dall’udienza decisiva nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, l’annuncio sorprendente su “La sua verità” scuote Garlasco. Con l’incidente probatorio alle porte, il nome di Massimo Lovati riaccende i riflettori, alimentando interrogativi e tensioni. Un nuovo capitolo si apre in una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità, lasciando tanti con il fiato sospeso.

– Mentre l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi si prepara a un passaggio cruciale con l’atteso incidente probatorio, il nome di Massimo Lovati torna a far rumore. L’ex avvocato di Andrea Sempio, figura controversa e mai davvero uscita dall’orbita del caso di Garlasco, è di nuovo al centro del dibattito pubblico. A riaccendere i riflettori è una rivelazione del suo attuale legale, Fabrizio Gallo, che ha annunciato un progetto destinato a far discutere: un libro in cui Lovati racconterà la sua verità. Non un memoriale classico né una semplice ricostruzione giudiziaria, ma un’opera narrativa con una struttura decisamente fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Giovedì 18 dicembre il "giorno della verità" su #Garlasco: il confronto tra l'accusa e la difesa di #AndreaSempio sull'incidente probatorio. Le tracce biologiche nella villetta e il Dna sulle unghie di #ChiaraPoggi - facebook.com facebook

