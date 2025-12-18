La strana idea della Cei su chi siano gli uomini di pace
La recente dichiarazione della Cei sulla definizione di
Lunedì scorso, poche ore dopo la strage di Hanukkah sulle spiagge australiane, la Commissione episcopale per l'ecumenismo e il dialogo della Cei ha diffuso il Messaggio per la 37esima Giorn.
La strana idea della Cei su chi siano gli uomini di pace.
La strana idea della Cei su chi siano "gli uomini di pace" - Prima il Messaggio per il dialogo con gli ebrei, quindi la difesa dell'imam che giustificava il pogrom del 7 ottobre ... ilfoglio.it
