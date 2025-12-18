La storia di Valerio Saba additato come pedofilo senza motivo e morto suicida a 28 anni | in 4 a processo
La tragica vicenda di Valerio Saba, giovane sardo di 28 anni, si apre come un esempio di ingiustizia e sofferenza. Accusato ingiustamente di pedofilia, ha subito un tormento pubblico e personale che lo ha portato alla tragica decisione di togliersi la vita. La madre chiede giustizia, desiderando che la verità e la dignità del suo figlio siano finalmente riconosciute e risarcite.
“Voglio che con una sentenza sia riconosciuto e cancellato tutto ciò che di male gli è stato fatto” ha dichiarato la madre del 28enne sardo morto suicida nel gennaio del 2023 a Guspini dopo essere stato trascinato in una gogna social con accuse di pedofilia senza alcuna prova. 🔗 Leggi su Fanpage.it
