Kylie Jenner si distingue ancora una volta, portando il suo stile a un livello superiore durante la festa natalizia di Kylie Cosmetics. Dopo l’outfit coordinato con Timothée Chalamet, la star sorprende con un abito di Conner Ives dalla schiena scoperta, perfezionando il suo look festivo con eleganza e audacia.

© Iodonna.it - La star di "Le Kardashian" incanta con un abito con schiena scoperta di Conner Ives per la festa natalizia di Kylie Cosmetics

Q ualche giorno dopo il matchy-matchy tutto arancione con Timothée Chalamet alla première di Marty Supreme, Kylie Jenner ha portato il glamour delle feste natalizie a un nuovo livello. La star di Le Kardashian, 28 anni, ha svelato su Instagram il suo look per la festa natalizia di Kylie Cosmetics, conquistando subito fan e appassionati di moda di tutto il mondo. Lo stile di Kylie Jenner. guarda le foto Il look piumato firmato Conner Ives. Kylie ha scelto un abito rosa e grigio di Conner Ives, decorato con piume sui dettagli della gonna e sulle spalline. Il modello, un backless halter, lascia completamente scoperta la schiena e si distingue per le piume rosa che impreziosiscono la parte superiore della gonna, conferendo un effetto leggero e fiabesco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

