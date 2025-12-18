La stangata sugli affitti brevi | cosa succede dopo la sentenza ferma-Airbnb

La recente decisione della Corte costituzionale apre nuove sfide per il settore degli affitti brevi. Con il via libera alle Regioni per regolamentare le locazioni turistiche, si prospettano restrizioni più stringenti e un impatto significativo per proprietari e piattaforme. È il momento di capire cosa cambia e come adattarsi a un mercato in evoluzione.

© Today.it - La stangata sugli affitti brevi: cosa succede dopo la sentenza "ferma-Airbnb" Dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha dato il via libera alle Regioni nel mettere paletti alle locazioni turistiche, la stretta sugli affitti brevi entra subito nel vivo. In Emilia-Romagna il Consiglio regionale ha approvato una legge che prova a riportare il fenomeno dentro una. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Manovra, la presa in giro sugli affitti brevi: una norma contro Airbnb per far cassa sugli italiani Leggi anche: Manovra, forzisti e Lega uccidono nella culla la stangata sugli affitti brevi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Affitti brevi, cedolare secca al 21% fino a due case, dal terzo appartamento servirà la partita IVA: ecco le novità; Affitti brevi, la norma cambia ancora: cedolare secca al 26% solo dalla seconda casa; Affitti brevi, nuova stangata sul settore: la Corte Costituzionale rigetta il ricorso del governo; Spagna, stangata ad Airbnb, multa record da 64 milioni per annunci turistici illegali. Manovra 2026 e affitti brevi: cosa cambia davvero tra cedolare secca, aliquote 21–26% e obbligo di partita IVA - Prima bozza della manovra 2026, titoloni sui giornali, panico tra host e proprietari: “dal 2026 tutti al 26%”. alphabetcity.it

Affitti brevi, cosa prevede la legge dell'Emilia-Romagna: «La nuova destinazione d'uso e le regole decise dai Comuni» - La Regione ha approvato il testo che permetterà di limitare la presenza di affitti brevi nelle zone scelte dalle amministrazioni. corrieredibologna.corriere.it

Affitti brevi, la Corte Costituzionale respinge il ricorso del governo sulla legge della Toscana. Ecco cosa cambia - La legge regionale toscana consente ai comuni di introdurre limiti specifici per le locazioni turistiche brevi. milanofinanza.it

Previsti aumenti anche nel 2026: in testa i quartieri Precotto-Turro, Certosa e Cascina Merlata. Stangata anche sugli affitti. Il nodo edilizia non ha provocato una battuta d’arresto del mercato, anzi ha spinto in su i prezzi riducendo l'offerta - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.