La Stampa, spunta l'asse Nem-Fondazione Agnelli.

Si intensificano le trattative intorno al gruppo Gedi, la casa editrice di Repubblica e La Stampa. La possibile alleanza tra Nem e la Fondazione Agnelli apre nuovi scenari nel panorama giornalistico italiano, suscitando grande interesse e aspettative sul futuro della testata e delle sue attività.

Proseguono le trattative intorno al gruppo Gedi, la casa editrice proprietaria dei quotidiani Repubblica e La Stampa. Il numero uno di Exor, John Elkann, intende chiudere entro il mese prossimo con il gruppo Antenna del greco Theodore Kyriakou, al quale vuole cedere tutta la casa editrice in blocco: quindi non solo Repubblica, le tre radio e l'Huffington Post ma anche La Stampa che tuttavia non interessa al gruppo acquirente. L'idea dei greci, soci in affari con il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman, sarebbe di cedere in un secondo momento il quotidiano torinese alla NordEst Multimedia (Nem) guidata dal numero uno di Banca Finint, Enrico Marchi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

