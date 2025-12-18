La Stampa spunta l' asse Nem-Fondazione Agnelli

Si intensificano le trattative intorno al gruppo Gedi, la casa editrice di Repubblica e La Stampa. La possibile alleanza tra Nem e la Fondazione Agnelli apre nuovi scenari nel panorama giornalistico italiano, suscitando grande interesse e aspettative sul futuro della testata e delle sue attività.

© Ilgiornale.it - La Stampa, spunta l'asse Nem-Fondazione Agnelli Proseguono le trattative intorno al gruppo Gedi, la casa editrice proprietaria dei quotidiani Repubblica e La Stampa. Il numero uno di Exor, John Elkann, intende chiudere entro il mese prossimo con il gruppo Antenna del greco Theodore Kyriakou, al quale vuole cedere tutta la casa editrice in blocco: quindi non solo Repubblica, le tre radio e l'Huffington Post ma anche La Stampa che tuttavia non interessa al gruppo acquirente. L'idea dei greci, soci in affari con il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman, sarebbe di cedere in un secondo momento il quotidiano torinese alla NordEst Multimedia (Nem) guidata dal numero uno di Banca Finint, Enrico Marchi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Eredità Agnelli, spunta un testamento scritto dall’Avvocato (e nascosto per 27 anni) in favore del figlio Edoardo. “Il 25% a John Elkann non era l’ultima volontà” Leggi anche: Eredità Agnelli, spunta nuovo testamento dell’Avvocato – la foto Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Stampa, spunta l'asse Nem-Fondazione Agnelli. Un piccolo trucchetto per la tua stampante che a volte... #Gedi vende #LaStampa, tre cordate in corsa: fra la Nem di Enrico Marchi, in pole position, e quella guidata dal costruttore Matterino Dogliani vicino alla Lega, spunta Francesco Gaetano Caltagirone x.com RASSEGNA STAMPA, 02/12/2025 • Roma spuntata, Conte frena il volo di Gasp: terzo k.o. nei big match, attacco in difficoltà (Leggo) • Allergia ai punti contro le big: Gasp non inverte la tendenza, serve uno scatto mentale (Leggo) • “Non c’è Roma sen - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.